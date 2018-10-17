Команда Шевченко досрочно пробилась в элитный дивизион Лиги наций: видеообзор матча Украина – Чехия

Спорт

Во вторник, 16 октября, сборная Украины при аншлаге на харьковском стадионе «Металлист» провела в Харькове важнейший матч Лиги наций против команды Чехии, которую в нашу страну привез новый главный тренер Ярослав Шилгавы.

Если украинскую сборную устраивала и ничья, то чехам для продолжения борьбы за первое место в группе необходима была только победа. В итоге «желто-синие», по большому счету, контролировали ход поединка, и дальний удар полузащитника бельгийского «Генка» Руслана Малиновского (на фото) на 43-й минуте принес сборной Украины победу — 1:0, а с ней и досрочное первое место в группе. Беспроигрышная серия нашей команды возросла до девяти матчей (рекорд «желто-синих» — 13 поединков без поражений в 1998—1999 годах).

Положение команд: 1. Украина — 9 очков (3 матча); 2. Чехия — 3 (3); 3. Словакия — 0 (2).

В нашей группе еще будут сыграны две встречи (16 ноября — Словакия — Украина и 20 ноября — Чехия — Словакия), но подопечные Андрея Шевченко уже обеспечили себе путевку в элитный дивизион Лиги наций, где выступают сильнейшие сборные Европы.

Кстати, в следующем году сборная Украины стартует в отборочном цикле Евро-2020. Если мы не используем свой первый шанс пробиться на чемпионат Европы (рассматриваем худший вариант), то в марте 2020-го в мини-турнире с тремя лучшими по рейтингу сборными Лиги В из тех, кто не вышел на Евро-2020, разыграем одну путевку на турнир.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что сборная Украины в спарринге сыграла в Генуе вничью с командой Италии.

Фото ffu.ua





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