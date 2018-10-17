Премьер-министр Армении подал в отставку

Мир

Во вторник, 16 октября, в Армении подал в отставку премьер-министр республики Никол Пашинян. О своем решении он объявил в эфире общественного телевидения. Президент страны Армен Саркисян принял отставку главы правительства.

«Как и говорил, сегодня я подаю в отставку с поста премьер-министра Армении. Целью этой отставки, однако, не является уход с поста премьера, то есть уклонение от взятой на себя ответственности, а наоборот — доведение до логического конца мирной, „бархатной“, народной революции и возвращение всей власти народу» — заявил Пашинян.

Согласно конституции Армении после отставки главы правительства партии, имеющие фракции в однопалатном парламенте, должны выдвинуть своих кандидатов на пост премьера. На это им отводится две недели. В случае, если новый премьер-министр не будет избран в указанный срок, парламент должен быть распущен, а в стране назначены внеочередные выборы.

Именно этого и добивается Никол Пашинян. Его не устраивает, что на данный момент в парламенте большинство голосов принадлежит Республиканской партии, которая до весенних событий в стране была правящей. Депутаты-республиканцы всячески тормозят реформы, проводимые Пашиняном, пришедшим к власти на волне массовых акций протеста в Армении.

Республиканцы старались оттянуть как можно дальше парламентские выборы. Они были согласны провести их весной 2019 года, однако Пашинян настаивал на переизбрании парламента до конца года нынешнего.

Все фракции заявили, что не будут выдвигать кандидатов на пост премьера. Если так и случится, то досрочные выборы могут состояться уже 9−10 декабря. Пашинян, который пользуется огромной популярностью и надежной поддержкой избирателей, имеет все шансы на победу. И если его план сработает, он после выборов возглавит новое правительство, у которого будет мандат на пять лет.

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