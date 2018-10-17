Микротини: купальники «для самых смелых» стали новым трендом у знаменитостей

Шоу-бизнес

Осень 2018 года удивила пользователей сети появлением у знаменитостей нового тренда в купальных костюмах, который получил условное название «бикини для самых смелых» или microtini («микротини»). Об этом рассказывает The Sun.

Микротини — это раздельный купальник на очень тонких бретельках, нижнюю часть которого женщины натягивают на талию. Эксперты моды считают «микротини» самым откровенным купальником на сегодняшний день.

Его появление было связано с экспериментами Ким Кардашьян и всего ее семейства. Поэтому не удивительно, что новая модель купальника была замечена первоначально у Кендалл Дженнер, британской модели Деми Роуз и австралийской рэперши Игги Азалии.

Кроме того, купальник появился на сайтах популярных онлайн-ретейлеров, таких как Missguided, Prettylittlething и Asos.

В июне бразильская модель София Ресинг совместно с аргентинским дизайнером Мери Ракаучи выпустила коллекцию увеличивающей ягодицы пляжной одежды.

«Мы сделали эластичную вставку в нижней части купальника. Она будет приподнимать ягодицы, а не сплющивать их», — рассказала 26-летняя модель.

«А вам слабо примерить такую новинку?» — спрашивает издание у своих читателей.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Кендалл Дженнер позволила себе расслабиться в микротини у бассейна с сестрой Кортни.

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