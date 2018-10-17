- 6:37 Деньги поступят, но без права снятия: Рева рассказал о механизме монетизации субсидий
- 5:56 Потеряла голос из-за российского ботокса: Повалий рассказала об ужасных последствиях beauty-инъекций в РФ
- 5:25 Микротини: купальники «для самых смелых» стали новым трендом у знаменитостей
- 4:57 Стало известно название нового телеканала Мураева и срок начала его вещания
- 4:25 Молчать аморально, трагедия близка: израильский инженер рассказал о причинах неизбежного крушения моста Путина в Крым
- 3:55 Фанаты Кайли Дженнер заподозрили, что модель тайно вышла замуж
- 3:20 Скорее всего, назовут Дианой: букмекеры начали принимать ставки на имя первенца Меган Маркл и принца Гарри
- 2:55 Второго «Крыма» не будет: командующий ВМС рассказал о готовности флота ответить силой агрессору
- 2:15 Кирилла заподозрили в циничном стремлении стать «вселенским» патриархом
- 1:45 Роман от имени 18-летней девушки: названа победительница престижной Букеровской премии
Потеряла голос из-за российского ботокса: Повалий рассказала об ужасных последствиях beauty-инъекций в РФ
Известная украинская исполнительница Таисия Повалий, которая уже несколько лет проживает в стране-агрессоре, рассказала о своей главной проблеме. Об этом пишет «СтарХит».
Певица призналась, что всегда стремилась выглядеть моложе, для чего подвергала свое тело «уколам красоты». Но, как оказалось впоследствии, именно эти уколы (которые в столице РФ любят делать чересчур концентрированными) и лишили ее главного дара — голоса.
«Годы идут, хочется, чтобы морщин было поменьше. В какой-то момент стала прибегать к уколам ботокса, чтобы выглядеть моложе, но надо знать меру. Я так себя обколола, что потянула все мышцы. Например, пела песню „Одолжила“ и чувствую, что высокие ноты взять не могу: держит шея. Намучилась я тогда с этими уколами. Даже концерты отменяла, потому что не могла петь. Оказалось, что ботокс очень расслабляет мышцы», — поделилась откровенным Повалий.
Артистка рассказала, что с тех пор не перестала делать beauty-инъекциии, но теперь это происходит гораздо реже и только на лице. Уколы Повалий старается заменить различными кремами.
При этом певица призналась, что участвовала в одиозных российских шоу для того, чтобы отвлечься от негатива со стороны недовольных граждан Украины и СМИ.
Возможно, по этой причине Таисия готовится к выступлению 5 ноября в Кремле, где у нее запланирован дуэт со Стасом Михайловым и Николаем Басковым.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Верховной Раде зарегистрирована инициатива о лишении ряда певцов звания народных и заслуженных артистов Украины. Звания предлагается лишить бессрочно. В список попали украинские певицы, активно выступающие в России — Ани Лорак (Каролина Куек), Таисия Повалий, Светлана Лобода. Виталия Козловского после концерта в Москве предлагается лишить звания заслуженного артиста.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
С нашей медициной любая мать, вырастившая двоих, а то и троих детей, может автоматически получить диплом педиатра.