Шоу-бизнес

Известная украинская исполнительница Таисия Повалий, которая уже несколько лет проживает в стране-агрессоре, рассказала о своей главной проблеме. Об этом пишет «СтарХит».

Певица призналась, что всегда стремилась выглядеть моложе, для чего подвергала свое тело «уколам красоты». Но, как оказалось впоследствии, именно эти уколы (которые в столице РФ любят делать чересчур концентрированными) и лишили ее главного дара — голоса.

«Годы идут, хочется, чтобы морщин было поменьше. В какой-то момент стала прибегать к уколам ботокса, чтобы выглядеть моложе, но надо знать меру. Я так себя обколола, что потянула все мышцы. Например, пела песню „Одолжила“ и чувствую, что высокие ноты взять не могу: держит шея. Намучилась я тогда с этими уколами. Даже концерты отменяла, потому что не могла петь. Оказалось, что ботокс очень расслабляет мышцы», — поделилась откровенным Повалий.

Артистка рассказала, что с тех пор не перестала делать beauty-инъекциии, но теперь это происходит гораздо реже и только на лице. Уколы Повалий старается заменить различными кремами.

При этом певица призналась, что участвовала в одиозных российских шоу для того, чтобы отвлечься от негатива со стороны недовольных граждан Украины и СМИ.

Возможно, по этой причине Таисия готовится к выступлению 5 ноября в Кремле, где у нее запланирован дуэт со Стасом Михайловым и Николаем Басковым.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Верховной Раде зарегистрирована инициатива о лишении ряда певцов звания народных и заслуженных артистов Украины. Звания предлагается лишить бессрочно. В список попали украинские певицы, активно выступающие в России — Ани Лорак (Каролина Куек), Таисия Повалий, Светлана Лобода. Виталия Козловского после концерта в Москве предлагается лишить звания заслуженного артиста.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter