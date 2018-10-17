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Катастрофа Су-27 под Винницей: что будет с военными учениями
Многонациональные учения «Чистое небо — 2018», проходящие на территории Винницкой и Хмельницкой областей, не будут прерваны, несмотря на катастрофу истребителя Су-27УБ. Полеты всех типов авиатехники продолжатся. Об этом сообщили в командовании Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.
В авиакатастрофе погибли два пилота — экипаж самолета. Командиром экипажа был полковник Иван Петренко, заместитель командира по авиации — начальник авиации воздушного командования «Восток». Истребитель Су-27 УБ с бортовым номером 70 принадлежал 831-й бригаде тактической авиации из Миргорода (Полтавская область).
Самолет разбился около 17 часов 16 октября в поле возле села Уланов. По словам очевидцев, самолет начал терять высоту и пилоты отвели истребитель в сторону от жилой застройки. Никто из мирного населения не пострадал. На месте идет сбор материалов для экспертиз и последующего установления причины авиакатастрофы.
Напомним, многонациональные учения «Чистое небо 2018» при участии стран НАТО проходят в Украине с 8 по 19 октября. К учениям привлечены 950 военных из девяти стран, включая США, Бельгию, Данию, Эстонию, Нидерланды, Польшу, Румынию, Соединенное Королевство.
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