- 9:26 Принцесса Евгения обнародовала еще одно фото со свадьбы — его звездой стала трехлетняя Шарлотта
- 9:24 РПЦ продолжает торг с Константинополем: в "заложниках" Храм Гроба Господня в Иерусалиме
- 9:23 Убит снайпером: в сети показали фото украинского бойца, погибшего на Донбассе
- 8:58 Франция продолжила серию Германии без побед: видеообзоры матчей Лиги наций
- 8:56 Сиамские близнецы, которым врачи отводили лишь сутки жизни, скоро отметят двухлетие
- 8:49 В Минкульте разъяснили ситуацию с инвентаризацией ценностей Московского патриархата
- 8:29 Под Сумами после взрыва на элеваторе улицу засыпало кукурузой
- 7:58 Катастрофа Су-27 под Винницей: что будет с военными учениями
- 7:50 В YouTube произошел масштабный сбой
- 7:42 Обострение на Донбассе: украинская армия понесла потери
Под Сумами после взрыва на элеваторе улицу засыпало кукурузой (фото, видео)
В Сумской области в селе Нижняя Сыроватка прогремел взрыв на местном элеваторе. Как выяснилось позднее, разорвался один из баков. Хранившиеся на элеваторе 10 тысяч тонн кукурузы рассыпались по улице.
Бак был загружен до предела, зерно предназначалось для десяти заказчиков.
Местные жители говорят, что проснулись от звука, похожего на взрыв. Пострадавших нет, но подвоз нового зерна на элеватор приостановлен, рассыпавшуюся кукурузу будут собирать в большие мешки и отправлять на хранение в другое место. Владельцы элеватора рассчитывают собрать зерно приблизительно за неделю.
На элеваторе располагались четыре малых бака (на 4000 тонн) и три бака на 10 тыс. тонн каждый. «Где-то около двух часов ночи услышала охрана удар, посмотрели: зерно высыпалось на улицу. Никто не пострадал, самое главное. Сейчас принимаем меры, чтобы спасти продукт. Технические оценки дадим немного позже», — заявил в эфире UA: Сумы Александр Андрийчик, представитель руководителя торгового дома «Алианс-Медиа».
Напомним, в этом году украинская кукуруза активно сбывается в европейские страны, где был неурожай.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Жена говорит мужу: — В Африке есть племена, где мужья продают своих жен. Если бы мы там жили, ты бы меня продал? — Ни за что! Я бы тебя... подарил.