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Под Сумами после взрыва на элеваторе улицу засыпало кукурузой (фото, видео)

8:29 17 октября 2018   479
элеватор
Инф. «ФАКТОВ»

В Сумской области в селе Нижняя Сыроватка прогремел взрыв на местном элеваторе. Как выяснилось позднее, разорвался один из баков. Хранившиеся на элеваторе 10 тысяч тонн кукурузы рассыпались по улице.

Бак был загружен до предела, зерно предназначалось для десяти заказчиков.

зерно

Местные жители говорят, что проснулись от звука, похожего на взрыв. Пострадавших нет, но подвоз нового зерна на элеватор приостановлен, рассыпавшуюся кукурузу будут собирать в большие мешки и отправлять на хранение в другое место. Владельцы элеватора рассчитывают собрать зерно приблизительно за неделю.

На элеваторе располагались четыре малых бака (на 4000 тонн) и три бака на 10 тыс. тонн каждый. «Где-то около двух часов ночи услышала охрана удар, посмотрели: зерно высыпалось на улицу. Никто не пострадал, самое главное. Сейчас принимаем меры, чтобы спасти продукт. Технические оценки дадим немного позже», — заявил в эфире UA: Сумы Александр Андрийчик, представитель руководителя торгового дома «Алианс-Медиа».

Напомним, в этом году украинская кукуруза активно сбывается в европейские страны, где был неурожай.

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