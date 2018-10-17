В Минкульте разъяснили ситуацию с инвентаризацией ценностей Московского патриархата

Украина

Музейным работникам поручено за один день провести полную инвентаризацию в храмах УПЦ Московского патриархата. Необходимо инвентаризировать иконы и другие культурно-исторические ценности. Такое распоряжение издал министр культуры Евгений Нищук.

Распоряжение Минкультуры появилось в ответ на обеспокоенность депутатов по поводу сохранности исторических и культурных ценностей в храмах УПЦ МП. Парламентарии не исключают, что в переходной период, когда решается вопрос о единой церкви, из храмов Московского патриархата могут незаконно вывезти ценное имущество. Об этом сообщают Українські новини.

Инвентаризация должна коснуться, в первую очередь, Свято-Успенской Почаевской Лавры, Успенской Киево-Печерской Лавры.

Напомним, ранее в Киеве была пресечена попытка продать иностранным туристам похищенную из Киево-Печерской Лавры икону святого великомученика Георгия Победоносца. Реализовать украденное злоумышленники пытались в самой Лавре, на территории верхних пещер.

Ранее было объявлено, что после получения Украинской православной церковью Томоса об автокефалии храмы Московского патриархата останутся в собственности Украинского государства. По закону УПЦ МП имеет право лишь на пользование имуществом.

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