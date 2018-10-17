Сиамские близнецы, которым врачи отводили лишь сутки жизни, скоро отметят двухлетие (фото, видео)

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Сиамские близнецы из американского штата Айдахо Кэлли и Картер Торрес вопреки прогнозам врачей выжили и готовятся отметить свое двухлетие. Сестрички появились на свет сросшимися в области таза — с одной парой ног на двоих. Сейчас они уже учатся ходить — хотя специалисты говорят, что этот навык им удастся освоить не раньше, чем в четыре года, когда улучшится координация движений.

Хирурги полагают, что смогли бы провести операцию по разделению детей. Но родители девочек — 25-летняя Челси и 24-летний Ник Торрес — против. Они считают, что Кэлли и Картер лучше быть вместе — так сестры будут чувствовать себя сильнее и у них будет меньше проблем со здоровьем.

Медики рекомендовали Челси сделать аборт. Однако супруги Торрес не согласились. Близнецы появились на свет путем операции кесарева сечения на 37-й неделе беременности матери. Врачи отвели им всего сутки жизни, но девочки оказались упорными и более крепкими, чем казалось на первый взгляд.

В настоящее время малышки чувствуют себя хорошо. «Иногда у них разве что бывает простуда — как и у обычных детей», — говорит мать. Челси говорит, что у ее дочерей совершенно разные характеры. Картер — более «хулиганистая» и верховодит в их дуэте, а Кэлли — «милашка», она более покладистая.

Как пишет Daily Mail, одежду для девочек миссис Торрес шьет сама, покупая две одинаковые детские вещи в магазине и переделывая их в специальные костюмы.

Вопрос о разделении родители позволят решать самим близнецам, когда они подрастут. Если они захотят сделать операцию — так тому и быть.

Окружающие иногда реагируют на детей негативно, но Челси и Ник, у которых есть еще пятилетний сын Джейсин, стараются не обращать на это внимания.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в возрасте 21 года скончались знаменитые сиамские близнецы из Танзании.

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