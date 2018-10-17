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Клип американского рэпера с «голой Меланией Трамп» вызвал скандал (видео)
Известный американский рэпер T.I. (настоящее имя Клиффорд Харрис) опубликовал видеоклип, в котором двойник супруги американского президента Дональда Трампа раздевается догола. В ролике президент Дональд Трамп улетает на вертолете, а рэпер сидит за столом в кабинете, весьма напоминающем президентский, и закуривает сигару. Перед ним появляется женщина, очень похожая на Меланию Трамп. Для пущего сходства на ней надета куртка цвета хаки с надписью «Мне все равно, а вам?». В таком же ранее появлялась на публике сама первая леди, вызвав вопросы, к кому именно и почему была обращена эти слова (сама Мелания позже призналась, что адресовала их критикующим ее СМИ).
Затем женщина в стиле стриптизерши снимает куртку и танцует на столе голой.
Видео вызвало большой скандал. Часть американцев сочла выходку рэпера мерзкой, другая часть выразила ему поддержку.
Представительница недавно завершившей свое турне по Африке Мелании Стефани Гришэм — назвала видео отвратительным и призвала бойкотировать рэпера. «Как это может быть приемлемым?», — написала он в соцсети Twitter. Позже Гришем дала еще один комментарий изданию TMZ: «Нравится вам этот или нет, но она первая леди и это Белый дом. Это неуважительно и отвратительно — изображать ее в таком виде, просто даже по политическим причинам», — сказала она, добавив, что считает это «вульгарной атакой».
Ранее Мелания Трамп призналась, что твиты мужа ее раздражают.
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