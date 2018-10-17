Названа дата, когда в Украине разрешат поменять мобильного оператора без смены номера

Украина

Долгожданная услуга переноса мобильных номеров (оставление прежнего номера при смене оператора) начнет внедряться с 1 мая 2019 года. Эти сроки согласованы с операторами мобильной связи, претензий ни от операторов, ни от госорганов не поступало.

Национальная комиссия по госрегулированию связи объявила, что с мая 2019 года начнется первый этап работ — создание локальных баз данных мобильных операторов, подключение операторов к централизованной базе данных.

Напомним, услугу по переносу мобильных номеров в Украине пытаются внедрить уже несколько лет. Сначала попытки были заблокированы через суд. Затем, после того, как суд признал претензии к процедуре необоснованными, начался длительный этап общественных обсуждений и согласований сроков с мобильными операторами.

Эксперты считают, что после появления в Украине прогрессивной услуги ею пожелают воспользоваться не менее миллиона абонентов. Если же все пойдет, как планировалось, и услуга будет развиваться, то сервис может стать популярен у 11 миллионов абонентов (20% всех зарегистрированных в Украине активных sim-карт).

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter