Немецкая полиция взялась за осквернителя могилы Бандеры

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Полиция Мюнхена проводит проверку возможного акта надругательства над могилой Степана Бандеры со стороны британского пропагандиста Грэма Филипса. Так отреагировали власти на обращение генконсульства Украины в Мюнхене по поводу вандализма на могиле лидера ОУН на кладбище Вальдфридгоф.

«В связи с большим общественным резонансом и многочисленными запросами СМИ по осуществлению гражданином Великобритании Грэмом Филлипсом акта вандализма на могиле Степана Бандеры в Мюнхене информируем, что 15 октября генконсульство безотлагательно связалось с управлением полиции Мюнхена по поводу информации об указанном инциденте и просьбой о соответствующем реагировании, в результате чего было открыто дело и осуществлены необходимые оперативно-следственные и процессуальные действия», — говорится в сообщении генконсульства Украины в Мюнхене.

Как пишет DW, согласно Уголовному кодексу Германии, осквернения могилы считается преступлением, за которое предусматривается наказание в виде денежного штрафа или лишения свободы до трех лет.

По результатам проверки инцидента будет принято решение о возможном возбуждении уголовного дела.

Напомним, лидер Организации украинских националистов (ОУН) и идеолог украинского националистического движения Степан Бандера был убит агентом КГБ Богданом Сташинским 15 октября 1959 года на пороге своей квартиры в Мюнхене. Его могилу на кладбище Вальдфридгоф неоднократно пытались разрушить.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что британский гражданин Грэм Филипс, известный антиукраинскими провокациями и пропагандистскими сюжетами, обнародовал 15 октября на канале Youtube видео, где он срывает украинский флаг с креста на могиле и прикрепляет надпись «Здесь похоронен украинский нацист Степан Бандера».

Также сообщалось, что Филипс, который работал на стороне боевиков на оккупированном Донбассе, устроил провокацию в посольстве Грузии в Лондоне. На выставке, посвященной 10-й годовщине начала российской агрессии в Грузии, пропагандист стал выкрикивать антигрузинские лозунги.

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