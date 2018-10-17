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Немецкая полиция взялась за осквернителя могилы Бандеры
Полиция Мюнхена проводит проверку возможного акта надругательства над могилой Степана Бандеры со стороны британского пропагандиста Грэма Филипса. Так отреагировали власти на обращение генконсульства Украины в Мюнхене по поводу вандализма на могиле лидера ОУН на кладбище Вальдфридгоф.
«В связи с большим общественным резонансом и многочисленными запросами СМИ по осуществлению гражданином Великобритании Грэмом Филлипсом акта вандализма на могиле Степана Бандеры в Мюнхене информируем, что 15 октября генконсульство безотлагательно связалось с управлением полиции Мюнхена по поводу информации об указанном инциденте и просьбой о соответствующем реагировании, в результате чего было открыто дело и осуществлены необходимые оперативно-следственные и процессуальные действия», — говорится в сообщении генконсульства Украины в Мюнхене.
Как пишет DW, согласно Уголовному кодексу Германии, осквернения могилы считается преступлением, за которое предусматривается наказание в виде денежного штрафа или лишения свободы до трех лет.
По результатам проверки инцидента будет принято решение о возможном возбуждении уголовного дела.
Напомним, лидер Организации украинских националистов (ОУН) и идеолог украинского националистического движения Степан Бандера был убит агентом КГБ Богданом Сташинским 15 октября 1959 года на пороге своей квартиры в Мюнхене. Его могилу на кладбище Вальдфридгоф неоднократно пытались разрушить.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что британский гражданин Грэм Филипс, известный антиукраинскими провокациями и пропагандистскими сюжетами, обнародовал 15 октября на канале Youtube видео, где он срывает украинский флаг с креста на могиле и прикрепляет надпись «Здесь похоронен украинский нацист Степан Бандера».
Также сообщалось, что Филипс, который работал на стороне боевиков на оккупированном Донбассе, устроил провокацию в посольстве Грузии в Лондоне. На выставке, посвященной 10-й годовщине начала российской агрессии в Грузии, пропагандист стал выкрикивать антигрузинские лозунги.
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