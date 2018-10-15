Британский пропагандист Кремля осквернил могилу Бандеры (видео)

Украина

Пропагандист Кремля британского происхождения Грэм Филлипс надругался над могилой одного из лидеров украинского национально-освободительного движения Степана Бандеры на кладбище Вальдфридгоф в Мюнхене. Провокатор снял этот процесс на видео и выложил его на своем канале в YouTube.

Как видно на видео, к кресту на могиле пропагандист прикрепил баннер с надписью «Здесь похоронен украинский нацист Степан Бандера». Также Филлипс сорвал флаги с могилы лидера ОУН.

Напомним, 15 октября — годовщина гибели Бандеры, который был убит агентом КГБ в Мюнхене.

С начала военной агрессии РФ на Донбассе Филлипс неоднократно бывал на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Там вместе с пророссийскими боевиками он снимал пропагандистские видео для российских пропагандистских СМИ.

Как писали «ФАКТЫ», ранее Филлипс устроил провокацию в посольстве Грузии в Лондоне. Так, на выставке, посвященной 10-й годовщине начала российской агрессии в Грузии, пропагандист стал выкрикивать антигрузинские лозунги.

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