Экс-холостяк Дмитрий Черкасов рассекретил беременную жену (фото)

Шоу-бизнес

Участник седьмого сезона романтического реалити «Холостяк» Дмитрий Черкасов, который тайно женился в сентябре, впервые показал свою возлюбленную. Ранее даже на свадебных фото Дмитрий показывал свою избранницу только со спины или с ракурсов, не позволяющих рассмотреть ее лицо. И вот тайна раскрыта. Известный пловец сам опубликовал в Instagram разоблачающее фото, на котором позирует с беременной женой.

«Вот Она, Моя Тайна», — коротко подписал Дмитрий фото.

Показал Черкасов и фото со свадьбы, которая проходила в режиме строгой секретности. Даже гости не разместили ни одного снимка с торжества. На первых семейных фото четко видно, что невеста в положении.

Дмитрий признался, что о ребенке они узнали еще в мае и были безмерно счастливы. Когда на УЗИ доктор сообщил, что жена ждет мальчика, Дмитрий не смог сдержать эмоций и расплакался. Ведь они мечтали о сыне. Даже имя ему придумали заранее — Марк.

О жене Черкасова известно не много: ее зовут Александра. Она воспитывает старшего сына Тимофея от предыдущих отношений. Дмитрий с первых дней знакомства отлично ладит с мальчиком.

Ранее в интервью «ФАКТАМ"Дмитрий Черкасов рассказывал, как долго искал настоящую любовь. В каждой своей избраннице он в первую очередь видел мать своих детей.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter