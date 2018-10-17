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Экс-холостяк Дмитрий Черкасов рассекретил беременную жену (фото)
Участник седьмого сезона романтического реалити «Холостяк» Дмитрий Черкасов, который тайно женился в сентябре, впервые показал свою возлюбленную. Ранее даже на свадебных фото Дмитрий показывал свою избранницу только со спины или с ракурсов, не позволяющих рассмотреть ее лицо. И вот тайна раскрыта. Известный пловец сам опубликовал в Instagram разоблачающее фото, на котором позирует с беременной женой.
«Вот Она, Моя Тайна», — коротко подписал Дмитрий фото.
Показал Черкасов и фото со свадьбы, которая проходила в режиме строгой секретности. Даже гости не разместили ни одного снимка с торжества. На первых семейных фото четко видно, что невеста в положении.
Дмитрий признался, что о ребенке они узнали еще в мае и были безмерно счастливы. Когда на УЗИ доктор сообщил, что жена ждет мальчика, Дмитрий не смог сдержать эмоций и расплакался. Ведь они мечтали о сыне. Даже имя ему придумали заранее — Марк.
О жене Черкасова известно не много: ее зовут Александра. Она воспитывает старшего сына Тимофея от предыдущих отношений. Дмитрий с первых дней знакомства отлично ладит с мальчиком.
Ранее в интервью «ФАКТАМ"Дмитрий Черкасов рассказывал, как долго искал настоящую любовь. В каждой своей избраннице он в первую очередь видел мать своих детей.
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Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.