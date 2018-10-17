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Украинцы завоевали 16-ю медаль на Юношеских олимпийских играх
Очередную медаль завоевали украинские спортсмены на Юношеских олимпийских играх, которые проходят в Буэнос-Айресе (Аргентина).
Следом за двумя бронзовыми наградами Анастасии Бачинской в многоборье и вольных упражнениях по спортивной гимнастике серебряной призеркой стала Кристина Пограничная в многоборье по художественной гимнастике. Став лучшей в своих коронных упражнениях с обручем, а также показав второй результат в упражнениях с булавами и лентой, 15-летняя львовянка уступила лишь Дарье Трубниковой из России и опередила итальянку Талису Торретти лишь за счет лучшего выступления в заключительной дисциплине с лентой.
Таким образом, с 16 наградами (5 золотых, 5 серебряных и 6 бронзовых) Украина занимает девятое место в общем медальном зачете. Лидируют же российские спортсмены, завоевавшие 52 медали, 25 из которых — наивысшей пробы.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинские спортсмены совершили «золотой» прорыв на Юношеских олимпийских играх, трижды в один день поднявшись на высшую ступень пьедестала почета.
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