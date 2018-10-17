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"Это то, чего хочет Путин": Порошенко резко высказался о силовом решении проблемы Донбасса
Возвращение Донбасса путем масштабной военной операции не поддерживается украинцами. Более того, силовой сценарий — это именно то, чего добиваются в Кремле. Об этом заявил президент Петр Порошенко.
Глава государства настаивает на политико-дипломатических способах возвращения территорий, оккупированных Россией. «Хочу подчеркнуть, что согласно социологическим опросам более 60% украинцев хотят возвращения территорий именно политико-демократическим путем. И только 11% украинцев предлагают залить Донбасс кровью и начать военную операцию. Я категорически не приемлю такой сценарий, ведь это именно то, чего хочет Путин», — заявил президент в интервью телеканалу ZIK.
Также Порошенко видит ущербность стратегии «Мир в обмен на территории», которую периодически пытаются навязать Украине. «Любой скажет, что мир на условиях капитуляции категорически неприемлем. Ведь если предложить Путину мир в обмен на территории, то не будет ни мира, ни территории. В этом весь мир имел возможность убедиться еще с операции Путина по захвату Абхазии, Осетии и Приднестровья», — подчеркнул глава государства.
Напомним, ранее Порошенко раскритиковал предложения «капитулянтов», которые навязывают Украине псевдомир на условиях федерализации. По мнению президента, решить проблему оккупированного Донбасса можно посредством миротворцев ООН.
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