После триумфа в Гонконге украинка Ястремская успешно стартовала в Люксембурге

Спорт

18-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская, которая после дебютной в своей карьере победы на турнире серии WTA в Гонконге поднялась на 66-е место в мировом женском рейтинге и установила личный рекорд, успешно стартовала на турнире в Люксембурге.

На стадии 1/16 финала нашей соотечественнице противостояла 32-летняя Варвара Лепченко из США. Легко выиграв первый сет, во втором украинка уступила на тай-брейке. В решающей партии Даяна уступала в счете, но в нужный момент смогла собраться и оказалась сильнее в игре нервов на тай-брейке — 6:2, 6:7 (12), 7:6 (5).

За выход во второй круг Ястремская заработала 2 тысячи 669 долларов призовых и сыграет теперь с испанкой Гарбинье Мугурусой (13-я ракетка мира), которая на триумфальном для украинки турнире в Гонконге вылетела на полуфинальной стадии от Ван Цян из Китая.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Даяна Ястремская ворвалась в топ-70 мирового теннисного рейтинга.

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