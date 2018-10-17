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- 11:29 После триумфа в Гонконге украинка Ястремская успешно стартовала в Люксембурге
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После триумфа в Гонконге украинка Ястремская успешно стартовала в Люксембурге
18-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская, которая после дебютной в своей карьере победы на турнире серии WTA в Гонконге поднялась на 66-е место в мировом женском рейтинге и установила личный рекорд, успешно стартовала на турнире в Люксембурге.
На стадии 1/16 финала нашей соотечественнице противостояла 32-летняя Варвара Лепченко из США. Легко выиграв первый сет, во втором украинка уступила на тай-брейке. В решающей партии Даяна уступала в счете, но в нужный момент смогла собраться и оказалась сильнее в игре нервов на тай-брейке — 6:2, 6:7 (12), 7:6 (5).
За выход во второй круг Ястремская заработала 2 тысячи 669 долларов призовых и сыграет теперь с испанкой Гарбинье Мугурусой (13-я ракетка мира), которая на триумфальном для украинки турнире в Гонконге вылетела на полуфинальной стадии от Ван Цян из Китая.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Даяна Ястремская ворвалась в топ-70 мирового теннисного рейтинга.
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