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Центр Киева парализован из-за массовой акции протеста (карта)
В среду, 17 октября, в Киеве проходит Всеукраинская профсоюзная акция протеста, приуроченная ко Всемирному дню действий за достойный труд. Митингующие остановили движение в центре столицы — на Крещатике, Богдана Хмельницкого и прилегающим улицам.
Шествие началось около 9:40. Ситуация спокойная, митинг проходит мирно и без провокаций.
Как сообщает «Информатор», на перекрестках движение автотранспорта контролируют представители полиции.
Вместе с тем, в центре города осложнено движение по ряду улиц. Наиболее сложная ситуация в районе Бессарабской площади, на Крещатике, части проспекта Победы в сторону центра, ул. Грушевского, Бассейной, Костельной, Шелковичной, Институтской, бульварах Леси Украинки и Тараса Шевченко.
Длинные потоки машин в сторону центра Киева наблюдаются на мостах Патона, Метро, Дарницком и Южном. Однако, на это влияет также проведение там ремонтных работ.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в начале октября центр Киева перекрывали для транспорта в связи с проведением международного марафона Wizz Air Kyiv City Marathon, в котором принимало участие свыше 11 тысяч бегунов из 45 стран мира. А в сентябре в центре столицы протестовали водители автомобилей на еврономерах.
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