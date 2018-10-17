Всемирный банк шокировал данными об обнищании населения

Общество

17 октября в мире отмечают международный день борьбы за ликвидацию бедности. К этой дате Всемирный банк обнародовал шокирующие цифры: за чертой бедности живет около четверти населения планеты.

Кроме планки абсолютной нищеты (доходы менее 1,9 доллара в день) Всемирный банк оперирует таким понятием, как черта социальной бедности. Для стран с низким и средним уровнем дохода бедным может считаться население, получающее в день меньше 3,20 доллара и 5,5 доллара соответственно. Если крайне нищих в мире сравнительно немного — около десяти процентов (736 млн человек), то за чертой социальной бедности оказались 2,1 миллиарда жителей планеты. В целом по миру каждый второй получает в день менее 5,5 доллара в день, каждый четвертый — не более 3,2 доллара.

По оценкам Всемирного банка, социальная бедность стремительно растет в странах Центральной и Южной Африки, а вот в Восточной Азии и Тихоокеанском регионе удалось сдержать обнищание и снизить уровень социальной бедности на 38 процентных пунктов.

Напомним, в Украине нет единой методики подсчета количества бедных. Некоторые эксперты заявляли о 70% бедного населения с доходом менее 500 долларов в месяц. В итоге летом 2018 года была разработана методика, относящая к бедным на основании трех групп критериев: кроме официального дохода принимаются во внимание расходы лица, а также возможность покупать товары из определенного списка.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter