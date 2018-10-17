Происшествия

В Крыму смертельный взрыв в техникуме: первые детали и фото с места ЧП

В городе Керчь в оккупированном Крыму прогремел взрыв в учебном заведении — местном политехническом колледже. Очевидцы говорят о множестве пострадавших среди учащихся. По неофициальным данным, уже есть погибшие в результате взрыва.

В социальных сетях местные жители сообщили о десяти погибших и около 50 пострадавших. Возле учебного заведения много плачущих людей. Также к месту взрыва прибыли бригады скорой помощи. Реанимобилями в больницы доставлены 18 человек.

Согласно одной из версий, причиной ЧП стал взрыв газа, а эпицентром взрыва была столовая техникума.

Опубликовано видео с места взрыва в колледже. На записи видно, что к месту прибыли медики и автомобили спасательных служб.

Фото anews.com

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