Спорт

Стало известно, где и когда простятся с Олегом Базилевичем

Гражданская панихида и прощание с прославленным футболистом и тренером «Динамо», «Черноморца» и «Шахтера» Олегом Базилевичем, скончавшимся 16 октября в возрасте 80 лет, состоятся в четверг, 18 октября, в Олимпийском дворике столичного НСК «Олимпийский» с 10:00 до 12:30.

Похоронят Олега Петровича на участке 42а на Байковом кладбище.

Вход в Олимпийский дворик будет осуществляться через Северный ресепшен (возле ресторана), а вход на арену — через ворота Запад 2, Запад 4 (со стороны Троицкой площади) и Север 1 (со стороны касс Дворца спорта).

Въезд на территорию «Олимпийского» — через ворота Запад 2 (со стороны Троицкой площади) и Север 1 (со стороны касс Дворца спорта).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что легендарный футболист и тренер Олег Базилевич нуждается в помощи.

Фото ФК «Динамо»





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