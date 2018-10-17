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Стало известно, где и когда простятся с Олегом Базилевичем
Гражданская панихида и прощание с прославленным футболистом и тренером «Динамо», «Черноморца» и «Шахтера» Олегом Базилевичем, скончавшимся 16 октября в возрасте 80 лет, состоятся в четверг, 18 октября, в Олимпийском дворике столичного НСК «Олимпийский» с 10:00 до 12:30.
Похоронят Олега Петровича на участке 42а на Байковом кладбище.
Вход в Олимпийский дворик будет осуществляться через Северный ресепшен (возле ресторана), а вход на арену — через ворота Запад 2, Запад 4 (со стороны Троицкой площади) и Север 1 (со стороны касс Дворца спорта).
Въезд на территорию «Олимпийского» — через ворота Запад 2 (со стороны Троицкой площади) и Север 1 (со стороны касс Дворца спорта).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что легендарный футболист и тренер Олег Базилевич нуждается в помощи.
Фото ФК «Динамо»
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— Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке...