Глава UFC рассказал о дальнейшей судьбе Нурмагомедова

Спорт

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт опроверг распространившиеся слухи о том, что чемпион мира в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов покинет UFC.

«Хабиба можно понять — у него был тяжелый эмоциональный бой. При этом он — отличный парень, у нас с ним хорошие отношения. Не буду отрицать, он писал заявление неделю назад, но за такой период времени в нашем бизнесе многое меняется. Я не знаю, кто будет его следующим соперником, но мы обязательно займемся этим вопросом после того, как станет известно решение Спортивной комиссии Невады. Но могу сказать точно, что Нурмагомедов остается в UFC, а его заявления были связаны с тем, что он был немного расстроен и вспылил», — заявил функционер в комментарии изданию TMZ Sports.

Также Уайт ничего не знает о возможном бое между Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном, о котором говорил в одном из интервью родной дядя Хабиба. «Это все — абсолютная чушь. Никаких разговоров и в помине не было — ни с Нурмагомедовым, ни с Фергюсоном, ни с Макгрегором. У Тони только недавно был сложный бой, Хабиб проводит победный тур, а Конор находится в виски-туре. Поэтому ни о каких переговорах пока и речи быть не может», — резюмировал Дэйна.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Нурмагомедов отказался от 15 миллионов за реванш с Макгрегором.

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