Юлия Тимошенко присоединилась к заседанию саммита Римского клуба

Украина

Лидер партии «Батьківщина» Юлия Тимошенко в среду, 17 октября, участвует в юбилейном заседании Римского клуба, посвященном 50-летию организации. На мероприятие, которое проходит в Риме (Италия), собралось более 400 представителей международной элиты и высокопоставленных гостей со всего мира, чтобы обсудить насущные проблемы, стоящие перед планетой и человечеством.

На открытии саммита организаторы персонально поздравили Юлию Тимошенко.

«Мне очень приятно представлять Украину на таком мощном собрании мировых интеллектуалов», — написала лидер «Батьківщины» на своей странице в Facebook.

Римский клуб — это одна из самых авторитетных неправительственных организаций, объединяющая ведущих интеллектуалов мира. За полвека своего существования Клуб подготовил более 40 докладов, которые определяли глобальные направления развития человечества. Рекомендациями Римского клуба пользуются крупнейшие мировые компании, профильные ассоциации и правительства государств.

«Рекомендации Римского клуба в значительной мере были учтены при подготовке нашего «Нового курса», — отметила Юлия Тимошенко.

На сегодняшней конференции Римский клуб выбрал новых сопрезидентов.

«Я поздравила их с особым удовольствием. Потому что они — женщины! Это Мамфела Рамфель из ЮАР и Сандрин Диксон-Деклев из Бельгии», — сообщила председатель партии.

Фото пресс-службы партии «Батьківщина»

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