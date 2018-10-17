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Происшествия

Под Верховной Радой облили неизвестной смесью двух нардепов: в сеть попало видео

14:01 17 октября 2018   125
митинг в центре Киева
Инф. «ФАКТОВ»

Под зданием Кабинета министров в Киеве облили неизвестным веществом с неприятным запахом участников Всеукраинской акции протеста профсоюзов. Пострадали два народных депутата Сергей Каплин и Александр Сугоняко, а также одна женщина — участница акции протеста.

Как сообщает «Укринформ», полиция задержала двух мужчин.

Участие в акции принимают несколько тысяч человек. Они прошли от парка Тараса Шевченко к правительственному кварталу, держа в руках флаги с символикой профсоюзов и плакаты с надписями «Нет бессмысленным реформам», «Медикам достойную оплату труда» и другие.

Протестующие требуют до конца 2018 принять профсоюзный законопроект, не повышать цены на природный газ, топливо, тарифы на электроэнергию и жилищно-коммунальные и транспортные услуги.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в правительственном квартале проходит массовая акция протеста профсоюзов. В центре города осложнено движение по ряду улиц. Наиболее критическая ситуация в районе Бессарабской площади, на Крещатике, части проспекта Победы в сторону центра, ул. Грушевского, Бассейной, Костельной, Шелковичной, Институтской, бульварах Леси Украинки и Тараса Шевченко.

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