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Переговорщик Украины в Минске сделал важное заявление по миротворцам на Донбассе
До проведения в Украине президентских и парламентских выборов вопрос с введением миротворцев ООН на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей не может быть решен положительно Такое мнение высказал представитель страны в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, посол Александр Моцик.
По его словам, Кремль специально затягивает процесс по миротворческой миссии, рассчитывая на хаос в Украине в период выборной компании, а также надеется на укрепление пророссийских сил.
«Похоже на то, что РФ сделала определенное торможение в своей работе и таким образом тормозит работу всего минского процесса», — цитирует Моцика «Фокус».
Дипломат отметил, что обсуждение в Совбезе ООН механизма миротворческой миссии на Донбассе вряд ли состоится до выборов в Украине.
«Тяжело сказать, что будет какой-то прогресс до выборов», — сказал Моцик.
По словам посла, миссия может состоять из 20 тысяч военных, 5 тысяч полицейских и представителей международной администрации.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Украина может реально добиться введения миротворческой миссии на Донбасс, несмотря на право вето России в Совете безопасности ООН. Также сообщалось, что Россия не собирается отказываться от проведения назначенных на 11 ноября «выборов» на оккупированной части Донбасса.
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