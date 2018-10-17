Политика

Переговорщик Украины в Минске сделал важное заявление по миротворцам на Донбассе

До проведения в Украине президентских и парламентских выборов вопрос с введением миротворцев ООН на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей не может быть решен положительно Такое мнение высказал представитель страны в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, посол Александр Моцик.

По его словам, Кремль специально затягивает процесс по миротворческой миссии, рассчитывая на хаос в Украине в период выборной компании, а также надеется на укрепление пророссийских сил.

«Похоже на то, что РФ сделала определенное торможение в своей работе и таким образом тормозит работу всего минского процесса», — цитирует Моцика «Фокус».

Дипломат отметил, что обсуждение в Совбезе ООН механизма миротворческой миссии на Донбассе вряд ли состоится до выборов в Украине.

«Тяжело сказать, что будет какой-то прогресс до выборов», — сказал Моцик.

По словам посла, миссия может состоять из 20 тысяч военных, 5 тысяч полицейских и представителей международной администрации.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Украина может реально добиться введения миротворческой миссии на Донбасс, несмотря на право вето России в Совете безопасности ООН. Также сообщалось, что Россия не собирается отказываться от проведения назначенных на 11 ноября «выборов» на оккупированной части Донбасса.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter