Украина

Ситуация близка к безвыходной, — представитель Украины на переговорах в Минске

Кремль не собирается отказываться от проведения назначенных на 11 ноября так называемых «выборов» на оккупированной части Донбасса. Об этом сообщил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, посол Александр Моцик.

По словам дипломата, вероятность проведения таких «выборов» составляет 99%. Он отметил, что позиция РФ заводит переговоры в Минске в тупик.

«Мы не уговорили Россию отменить „выборы“, которые она хочет провести на оккупированных территориях Донбасса 11 ноября… Мы видим, что РФ будет их проводить. Эти „выборы“ на 99% состоятся», — цитирует Моцика «Левый берег».

Посол считает, что Россия хочет «заморозить» конфликт на Донбассе и отказывается от дипломатического урегулирования ситуации.

Дипломат также рассказал, что российская сторона не желает идти на создание отдельной переговорной группы — по вопросам границы.

О невозможности договориться с российскими кураторами боевиков в отношении псевдовыборов написала в Facebook и первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко.

«Мы обратились к специальному представителю председательствующему в ОБСЕ министру иностранных дел Италиии, послу Мартину Сайдику с просьбой подготовить специальное заявление, в котором четко указать нелегитимность любых выборов на оккупированных территориях», — написала политик.

Она еще раз подчеркнула, что «выборы», которые Кремль планирует провести на оккупированных РФ территориях 11 ноября, «не соответствуют букве и духу минских соглашений и направлены на дестабилизацию ситуации и срыв мирных переговоров».

Напомним, 16 октября на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске Украину представлял дипломат Руслан Демченко.

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