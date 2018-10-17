Наступило время ретроградной Венеры: известный астролог предупредила об опасности

Стиль жизни

Большую часть октября и половину ноября мы проживем под знаком ретроградной Венеры. О плюсах и минусах такого положения планеты любви и красоты в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала известный астропсихолог Валентина Виттрок.

— Ретроградным, или движением вспять, называется такое перемещение небесных тел, каким астрономы видят его с Земли, — пояснила Валентина Виттрок. — Оно обусловлено разностью скоростей планеты и Земли относительно центра нашей системы — Солнца. Венера становится ретроградной раз в полтора года, и длится это ее состояние приблизительно сорок дней. В это время планета любви и красоты отдаляется на максимальное расстояние от Солнца, поэтому им почти не освещается. Получается, что ее собственное влияние направлено не наружу, а внутрь — она «занята» только собой и своим внутренним миром. На этот раз Венера стала ретроградной 5 октября и пробудет она в этом состоянии до 16 ноября. Этот период будет непростым.

— И чем же это грозит нам, жителям Земли?

— Прежде всего под удар попадают наши отношения с другими людьми: личные, дружеские, рабочие соседские — любые, особенно если в последнее время в них что-то не ладилось. Необходимо либо перезагрузить их, либо выйти из них — третьего, как говорится, не дано. Так, если вы постоянно ссоритесь с мужем или любимым человеком, подумайте о том, почему так происходит. Ретроградная Венера «копает» глубоко, вынося на свет самые потаенные мысли и чувства. Возможно, вы просто не подходите друг другу, но не хотите себе в этом признаться? Что в вашей душе мешает вам выстроить гармоничные отношения? Почему вы обращаете внимание только на плохое, что происходит между вами, не замечая хорошего?

Максимально честно ответив на эти вопросы, вы поймете, что делать дальше. Впрочем, ретроградная Венера возвращает нас к любым проблемам, которые мы в свое время малодушно не решили, подумав, что сойдет и так. Теперь нас к ним притащат, как говорится, за уши и заставят принять решение, даже если на первый взгляд оно будет казаться неподъемным и трудновыполнимым. Однако пугаться и впадать в отчаяние не стоит, крепкие и прочные отношения влиянию ретроградной Венеры не подвержены. «Рваться» будет только там, где тонко — точнее там, где существуют проблемы.

— Известно, что Венера курирует область прекрасного: искусство, предметы старины…

— И даже сладости! Но все, перед чем в обычном положении «планеты любви» стоит знак «плюс», в ретроградном ее движении появляется знак «минус». На это время лучше не назначать театральные и концертные премьеры — велика вероятность провала. Если возможно, лучше перенести их на то время, когда Венера начнет так называемое директное, то есть прямолинейное движение, — на вторую половину ноября. Не стоит покупать предметы искусства, особенно антиквариат, ювелирные украшения и шубы из натурального меха. Только зря потратите деньги: шубу съест моль, антиквариат рассыплется, а картина известного мастера и винтажное кольцо могут оказаться банальной подделкой.

— А как же сладости?

— Их желательно есть поменьше в любое время, но в период ретроградного движения Венеры — особенно, поскольку вместо удовольствия они принесут вам неприятности в виде большего, чем обычно, количества лишних килограммов.

В период ретроградного движения «планеты любви» также не стоит начинать ничего нового, поскольку после ее возвращения в нормальное положение в проектах, которые казались удачными, обнаружатся серьезные недостатки и изъяны. Особенно неприятно, если вы к тому времени успеете в них серьезно вложиться — как морально, так и материально. Поэтому планировать в это время можно что угодно, а вот воплощение своих планов в жизнь лучше перенести на вторую половину ноября, когда Венера вернется к директному движению.

— Неужели ретроградная Венера не принесет нам ничего приятного?

— Мы часто грустим о прошлом, считая, что, если бы время повернуть вспять, поступили бы иначе, и тогда многое в нашей жизни свершилось бы по-другому. Ретроградная Венера предоставит нам такую возможность. В это время в нашей жизни может появиться человек (или люди) из прошлого, отношения с которыми по какой-то причине остались незавершенными.

Например, вы были влюблены, человек отвечал вам взаимностью, но по какой-то причине вы расстались, не признавшись друг другу в своих чувствах. Его появление на вашем горизонте даст вам понять, действительно ли вы хотите продолжить эти отношения, или ваше сожаление было продиктовано ностальгией по былым временам. Вернуться могут также друзья, с которыми вы давно рассорились, родственники и даже сослуживцы, с которыми вас развела судьба. В период ретроградной Венеры вы получите возможность либо вернуть их в свою жизнь, либо расстаться с ними окончательно. Впрочем, авторитетные астрологи, такие как Елена Зимовец, считают, что разрыв отношений в период ретроградной Венеры окончательным и бесповоротным не станет, люди, ушедшие от вас в это время, еще хотя бы раз к вам вернутся.

— Стоит в это время начинать новые отношения?

— Нет, особенно если вы рассчитываете, что со временем они перерастут в брачные. Если же речь идет о непродолжительном романе или флирте, то тут никаких ограничений нет.

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