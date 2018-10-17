Facebook logo Google+ logo Twitter logo RSS
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Ответ российской агрессии на Азове: в Украине усилят охрану морской границы

16:20 17 октября 2018   24
Морская охрана
Инф. «ФАКТОВ»

До конца года в Мариуполе будет создано региональное управление морской охраны, которое возьмет под контроль всю морскую границу от Измаила (Одесская область) до Мариуполя. Корабельный состав управления пополнят новыми катерами, а с воздуха пограничников будут прикрывать легкие патрульные вертолеты компании Airbus (24 вертолета закупят для пограничников в ближайшие два года). Об этом стало известно в ходе поездки главы Государственной пограничной службы Петра Цигикала в Мариуполь, сообщает пресс-служба МВД Украины.

По словам главного пограничника, в Украине уже созданы новые подразделения оперативного реагирования «Дозор», которые способны проводить специальные действия на воде, а также система боевых резервов с мощным вооружением и бронетехникой, которые способны в кратчайшие сроки прикрыть наиболее уязвимые направления.

Напомним, в начале октября украинские военные провели масштабные учения по защите побережья Азовского моря с суши. А 12 октября вступило в силу решение Совета национальной безопасности и обороны о противодействии агрессии РФ в Азовском море.


Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!..

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины