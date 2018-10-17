Ответ российской агрессии на Азове: в Украине усилят охрану морской границы

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До конца года в Мариуполе будет создано региональное управление морской охраны, которое возьмет под контроль всю морскую границу от Измаила (Одесская область) до Мариуполя. Корабельный состав управления пополнят новыми катерами, а с воздуха пограничников будут прикрывать легкие патрульные вертолеты компании Airbus (24 вертолета закупят для пограничников в ближайшие два года). Об этом стало известно в ходе поездки главы Государственной пограничной службы Петра Цигикала в Мариуполь, сообщает пресс-служба МВД Украины.
По словам главного пограничника, в Украине уже созданы новые подразделения оперативного реагирования «Дозор», которые способны проводить специальные действия на воде, а также система боевых резервов с мощным вооружением и бронетехникой, которые способны в кратчайшие сроки прикрыть наиболее уязвимые направления.
Напомним, в начале октября украинские военные провели масштабные учения по защите побережья Азовского моря с суши. А 12 октября вступило в силу решение Совета национальной безопасности и обороны о противодействии агрессии РФ в Азовском море.
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