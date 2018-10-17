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В Киеве нельзя будет пользоваться водой из-под крана: названы дата и адреса

«Киевводоканал предупреждает: в ночь на 18 октября в Дарницком районе планируется промывание водопроводных сетей. Поэтому с 00:10 до 06:00 жителям домов на улицах: Автопарковой, Ташкентской, Коллекторной, Светлой, Бориспольской, Оросительной, Горбунова, Ремонтной, а также в поселке ЖБК 135 и на Рембазе не рекомендуется пользоваться водой из-под крана.

В ходе профилактических работ очистят и вымоют резервуар на насосной водопроводной станции «Южный водопарк». Такие манипуляции проводятся для того, чтобы вода не застаивалась и не теряла потребительских свойств, при этом очищаются также трубы. После проведенных мероприятий воду сначала необходимо спустить в течение нескольких минут — пока она не станет прозрачной и не исчезнет специфический запах.

Судя по сообщениям аварийной службы «Киевводоканала», по состоянию на вечер 16 октября в квартирах ряда домов в четырех столичных районах из-за повреждения труб отсутствовала вода. Ремонтные бригады в течение суток должны ликвидировать порывы по таким адресам:

Подольский район — улица Замковецкая, 19—23д, 46—58;

Дарницкий район — улицы Ларисы Руденко, 9а, Горловская, 124/2, 124/3, 124/4;

Голосеевский район — пр-ты Голосеевский, 7, 9, 11, 13, 15 и Науки, 59;

Деснянский район — улица Закревского, 89а;

Святошинский район — улица Пшеничная, 4а, 5, 8, 9, пр-т Леся Курбаса, 13, 13а, 11/19;

Соломенский район — улицы Авиаконструктора Антонова, 4/1, Ереванская, 2, 3, 4, 4а, Питерская, 4а; б-р Чоколовский, 28/1, 30;

О сроках окончания работ можно узнать по телефонам 15−81, (044) 200−73−01.

Тем временем в Соломенском районе завершили реконструкцию водопроводных и канализационных сетей, проложенных еще в 1980 году. В рамках этого масштабного проекта проведена санация коллектора протяженностью 1291,3 метра на улице Борщаговской и переложен водовод (диаметром 500 мм и длиной 2356,5 метра) от переулка Ковальского до Воздухофлотского моста. Таким образом решена давняя проблема со старыми и прогнившими коммуникациями, которые постоянно выходили из строя. Данная сеть обеспечивает водой улицу Борщаговскую, проспект Победы, улицы Гончара, Воровского, Саксаганского, Боткина, Академика Янгеля, Выборгскую, переулок Политехнический. Территория, на которой меняли трубы, благоустроена. Строительно-монтажные работы обошлись более чем в 106 миллиона гривен.

Рвутся не только трубы с холодной водой, но и теплосети. Только за последнюю неделю в Киеве ликвидировали 308 аварий на теплоцентрали, а еще на 127 участках ведутся ремонтные работы. Всего в круглосуточном режиме в городе трудятся 29 бригад.

Как сообщили в горгосадминистрации Киева, в дома киевлян постепенно возвращается горячая вода. Город подключил ТЭЦ-6, увеличивает мощность ТЭЦ-5 и восстанавливает работу 90 процентов котельных, которые простаивали из-за отсутствия газа. С подачей теплоносителя свыше трех тысяч столичных домов на Троещине, Лесном массиве, Оболони и Подоле получат воду. Киевские власти также обещают, что в течение 10 дней после запуска систем отопления в жилых домах и учреждениях города потеплеют батареи.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Киеве с 9 по 20 октября отключат воду в некоторых районах.

А с 17 по 21 октября в столице Украины пройдут традиционные сельхозярмарки, на которых можно приобрести как сезонные фрукты и овощи, так и продукты их переработки.

Кроме того, «ФАКТЫ» сообщали, где в Киеве с 17 по 19 октября можно пройти бесплатное медицинское тестирование.

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