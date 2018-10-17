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17 октября в Керченском политехническом колледже произошел теракт, в результате которого десятки учащихся погибли, около 50 человек были ранены. Взрывы, автоматные очереди, стоны раненых — вот то, о чем писали очевидцы этой беды. И все это прямое последствие российского присутствия на полуострове. Ведь до аннексии Крыма там о терактах и не ведали. Проживающий в Украине российский журналист Аркадий Бабченко еще четыре года назад предупреждал крымчан: так будет.

«Добро пожаловать, Крым! Ну что, здравствуйте, дорогие крымчане! Рады вас видеть. И в первых строках своего письма позвольте поздравить вас с тем, что это был последний референдум в вашей жизни…

Выучите, кстати, еще два термина. «КТО» — это контртеррористическая операция, и «гексоген». Это важно. Вот это действительно по-настоящему важно. И постарайтесь в дальнейшем избегать мест скопления людей, вокзалов, аэропортов — вокзалов и аэропортов особенно — автобусных станций, рынков, концертов и вообще…

Это из моего обращения к крымчанам, которое я написал четыре года назад, — пишет Аркадий Бабченко в своем Facebook. — Разошлось оно тогда широко. Опубликовано было в нескольких СМИ. И даже на бумаге. В том числе и в Крыму. Информация была донесена. Про незнание говорить не приходится.

То, что там обязательно — обязательно! — начнутся «теракты», было понятно любому, знакомому с российской действительностью. Это было неизбежно. Не сможет ФСБ пройти мимо Крыма. Двадцать пять лет вы и слов-то таких не слышали — теракт, подрыв, захват, заложники, неустановленное взрывное устройство, гексоген, тротиловый эквивалент, ваххабизм, запрещенная в России организация, Хизб-ут-Тахрир, экстремизм, штурм, газ. А теперь это ваша реальность. Привыкайте. Изучайте. Приспосабливайтесь к новым условиям жизни. Все прелести полицейской империи к вашим услугам.

Вам рассказывали, что такое быть Россией. Говорили, что лучше не надо. Разжевывали про зомбоящик и вранье.

Я не злорадствую. И сейчас — действительно сочувствую. Это ужасный теракт. Но мы это все пережили. Мы это все знаем уже. И вам говорили: будет именно так. Хоть о своих детях подумайте. Но нет. Вы не хотели слушать. Предатель, сволочь, ты все врешь, пенсии, путин-путин-путин.

Ну, что я могу сказать…

А с завтрашнего дня вы начнете жить в режиме КТО. На самом деле это еще только начало. Самый легкий день был сегодня.

Вот следующая строчка из моего письма: «Рамки будут на каждом входе. С милицией лучше не шутите. Бороду постарайтесь не носить. Волосы осветлите. Карманы выворачивайте и давайте себя шмонать по первому требованию. Из дома никогда — никогда! — без документов не выходите».

Выучите и ее тоже. Пригодится.

Добро пожаловать в гавань.

А вас предупреждали.

Вас же предупреждали?"

Началось".

А корреспондент УНИАН в Москве Роман Цимбалюк написал в соцсетях: «В теракте в Керчи начали обвинять Украину. Первым об этом заявил российский коллаборант Владимир Константинов. Для него «ветер дует» с Украины.

Бью в патриотический барабан: «Нас не сломить».

Медицинский факт: до оккупации полуострова таких ужасов в Украине не было. Обосновывают новый удар по Украине???"

Ранее «ФАКТАМ» удалось поговорить с очевидцами, которые рассказали страшные подробности теракта в Керчи.

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