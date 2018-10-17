Сергей Притула стал секс-инструктором

Шоу-бизнес

Известный телеведущий и шоумен Сергей Притула, который недавно впервые показал годовалую дочь, выступил в неожиданном амплуа. Он сыграл секс-инструктора в новой украинской комедии. В сети появился официальный трейлер фильма «Секс и ничего личного».

«Когда выпадает такой случай, грех отказаться. Тема секса, несмотря на ее открытость, все равно является табу в головах многих людей, и мы с командой хотели показать, что ничего страшного в этом нет, иначе нас с вами вообще здесь не было», — сказал Сергей Притула. Он же выступил и автором сценария.

Вместе с Притулой в комедии также играют известные украинские актеры — секс-символ Роман Луцкий, Анжелика Николаева, а также Андрей Данилко. Кого сыграет создатель Верки Сердючки, не разглашают.

По сюжету, подружка Сергея (Роман Луцкий) отвергает предложение руки и сердца потому, что парень не устраивает ее в постели. Расстроенный Сергей едет в Прагу на Новый год к своему другу Василию (Сергей Притула). После ночи обломов в стрип-клубе он случайно знакомится со стриптизершей Дианой (Анжелика Николаева), которая обещает сделать из него супергероя. «Чувак, будешь в сексе как Месси в футболе», — обещает ему герой Притулы.

Режиссером картины стала Ольга Ряшина. Фильм выйдет в прокат в декабре этого года.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о новых фильмах, вышедших в украинский прокат.

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