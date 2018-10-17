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На месте катастрофы истребителя под Винницей найден черный ящик: что известно
В Винницкой области поисковый отряд обнаружил бортовой самописец самолета Су-27УБ, разбившегося 16 октября. Об этом журналистам сообщил министр обороны Степан Полторак.
«Черный ящик нашли, расследование проводится», — сказал он.
Полторак также отметил, что самолет был исправен и прошел ремонт в июле текущего года. Он подтвердил, что одним из двух погибших в результате катастрофы пилотов был американским военным — офицером Национальной гвардии США.
ФАКТЫ уже сообщали, что вместе с американцем погиб заместитель командира по авиации, заместитель главы Воздушного военного командования «Восток» Иван Петренко.
Военный самолет Су-27УБ разбился вечером в районе села Уланов Винницкой области во время учебно-боевого полета. Жители села Уланова рассказали, что пилот пытался увести самолет от населенного пункта, поэтому рухнул в поле. Оба пилота погибли.
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