Пробное внешнее оценивание-2019: названы даты

Украина

С 8 января 2019 года в Украине стартует регистрация на участие в пробной сессии внешнего независимого оценивания знаний (ВНО). Об этом сообщил Украинский центр оценивания качества образования.

Регистрация, которая будет осуществляться на сайтах региональных центров оценивания качества образования, продлится до 31 января 2019 года.

Сначала традиционно выпускникам предложат пройти пробное ВНО по украинскому языку и литературе — 16 марта, затем — 23 марта — абитуриенты попробуют силы в истории Украины, математике, биологии, географии, физике, химии, иностранным языкам.

Результаты пробного ВНО будут обнародованы на информационных страницах Центра — по украинскому языку и литературе — 22 марта, по другим предметам — 29 марта.

Напомним, ранее стало известно о том, что в Украине решили сделать обязательной аттестацию по математике для выпускников школ.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter