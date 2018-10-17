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Самая плодовитая женщина в мире к 40 годам родила 44 ребенка (видео)
Мариам Набатанзи из деревни Камбимбири в Уганде считается самой плодовитой женщиной в стране и даже во всем мире. К 40 годам Мариам уже родила 44 ребенка. Как пишет Latestly.com, из них выжили 38. Шесть раз африканка рожала двойняшек, четыре раза — тройняшек и трижды — четверняшек. Остальные дети были «одиночками». Своих первых отпрысков, двойню, Мариам родила в 13 лет.
Жительница Уганды провела беременной в общей сложности 18 лет своей жизни. На самом деле она хотела иметь лишь шестерых малышей. Когда к 23 годам у нее уже было 25 детей, она даже обратилась к врачам, но те сказали, что вмешиваться в этот процесс небезопасно для ее здоровья, и что накопившиеся неоплодотворенные яйцеклетки могут даже нести угрозу для ее жизни.
У отца самой Мариам имелось 45 детей от нескольких женщин — в том числе четверняшки и даже пятерняшки. Так что это наследственное.
Мириам и все ее дети (самому старшему из выживших сейчас 23 года) живут вместе в одном доме. При этом Мириам — практически мать-одиночка. Ее муж появляется не чаще, чем раз в году — пьяный и агрессивный. Он не оказывает семье никакой финансовой помощи. Мариам выдали замуж в возрасте 12 лет за мужчину на 28 лет ее старше. У супруга были дети и от других женщин, которых ранее также приходилось воспитывать Набатанзи.
Каждый день женщина, чтобы прокормить семью, покупает по 10 килограммов маисовой муки, четыре килограмма сахара. А также приобретает по три куска мыла.
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