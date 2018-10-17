Бойня в Керчи: Росляков мог состоять в так называемой "группе Колумбайн" (фото)

Происшествия

В среду, 17 октября, в политехническом техникуме в Керчи было совершено массовое убийство. Следственый комитет России (СКР) восстановил примерную картину событий. При этом допросы пострадавших и свидетелей продолжаются.

По предварительным данным, около 12:20, с началом большой перемены, 18-летний учащийся четвертого, выпускного курса Владислав Росляков зашел в столовую, оставил там свою сумку и вышел. Как оказалось, в сумке находилось самодельное взрывное устройство. Это была канистра с горючим веществом, начиненная к тому же металлическими обрезками, так называемая «бомба с гвоздями».

Отойдя от дверей столовой на некоторое расстояние, Владислав извлек из свертка или тубуса для чертежей ружье, привел в действие бомбу, а затем открыл огонь по находившимся в помещении людям.

Пользуясь паникой, он поднялся на второй этаж. Оказалось, что он искал конкретных людей — завуча и одного из преподавателей. Они находились в своих рабочих кабинетах. Росляков прицельно застрелил их. Затем вышел в коридор и открыл огонь по случайным учащимся. При этом для усиления паники он взорвал несколько небольших самодельных взрывных устройств. Их у него было заготовлено довольно много. Уже потом, когда все закончилось, полицейские нашли во второй сумке Рослякова девять таких устройств и множество ружейных патронов.

Содержимое сумки Рослякова

Владислав успел убить 17 человек и ранить более 70, когда прибыла полиция. Он добрался до библиотеки, где покончил с собой. Около его трупа полицейские нашли ружье — оружие убийства — документы на него и несколько патронташей, а также сумку с взрывными устройствами.

Полицейские нашли сумку Владислава рядом с его телом

Раненых доставили в больнице Керчи. Один из пострадавших скончался спустя несколько часов. Часть раненых после оказания медицинской помощи отпустили домой. Известно, что в реанимации остаются еще семеро. Их состояние оценивается как критическое.

Как рассказывают учащиеся техникума, Росляков учился на «хорошо» и «отлично», однако особых товарищеских отношений ни с кем не поддерживал. Один из его приятелей заявил, что Владислав ненавидел техникум и, особенно, преподавателей. Он не раз говорил, что хочет им отомстить за то, что они над ним издевались. Во всяком случае, так он характеризовал отношение преподавателей к нему. Однако никто из однокурсников Рослякова не ожидал от него подобных действий.

В квартире, где проживал Владислав, проведен обыск. Задержана его мать. Ее допрашивают. Изъяты компьютеры. Следователи изучают контакты Рослякова, сайты, которые он посещал чаще всего.

По неофициальным данным, версия причастности Владислава к каким-либо террористическим группам не рассматривается всерьез. Нет никаких даже косвенных улик, говорящих в ее пользу.

Зато особое внимание уделяется версии, согласно которой Росляков мог состоять в так называемой «группе Колумбайн». Это группа объединяет в интернете подростков, для которых кумирами являются американские старшеклассники Эрик Харрис и Дилан Клиболд, устроившие 20 апреля 1999 года бойню в школе «Колумбайн» в городе Литлтон, штат Колорадо. Они убили 13 человек и ранили еще 23. Затем покончили с собой. Эрик и Дилан тщательно готовились к массовому убийству. Они изготовили вдвоем 99 различных взрывных устройств и запаслись огнестрельным оружием и боеприпасами к нему.

В начале 2018 году по России прокатилась волна вооруженных нападений в школах. Так, 15 января в Перми в школе № 127 два подростка Лев Биджаков и его приятель Александр ворвались на урок 4 «Б» класса и стали наносить детям удары ножами. Классный руководитель Наталья Шагулина, рискуя собой, попыталась помешать им. Как говорят очевидцы, учительница оттолкнула одного из вооруженных подростков. Второй нанес ей удар в шею. Шагулина в результате получила 17 ножевых ранений. К счастью, учительница выжила. Ранены также 15 ее учеников. На страничке одного из нападавших в социальной сети ВКонтакте были найдены отсылки на трагедию в школе «Колумбайн».

До этого 5 сентября 2017 года 15-летний россиянин Михаил Пивнев, ученик ивантеевской школы № 1, пронес в здание учебного заведения петарды, пневматическое оружие и тесак. Сначала он взорвал петарды, после ворвался в кабинет информатики, произнес фразы: «Я пришёл сюда, чтобы сдохнуть» и «Я ждал этого три года». Ударил тесаком по голове учительницу Людмилу Калмыкову, произвел несколько выстрелов в потолок, а затем выстрелил в голову учительницы. Одноклассники от испуга начали выпрыгивать из окон со второго этажа, трое пострадали от падения. Учительница выжила и с травмами головы была госпитализирована. Михаил не успел совершить самоубийство, его задержали правоохранительные органы. Ранее на своей страничке в социальной сети ВКонтакте он упоминал школу «Колумбайн». 20 апреля 2017 года даже написал пост о том, что ему жалко, что его там не было. Его псевдоним в соцсети — Майк Клиболд.

19 января 2018 года в городе Улан-Удэ, в средней школе № 5, несколько учеников 9 класса напали на 7 класс, в котором шел урок русского языка. Преступники нанесли тяжелые ранения семиклассникам и учителю. На странице одного из них были найдены отсылки к нападавшим на школу «Колумбайн».

18 апреля 2018 года в республике Башкортостан, в городе Стерлитамак 17-летний Артем Тагиров совершил нападение на школу № 1. Артем учился в коррекционном классе, вследствие чего подвергался издевательствам. Ученик нанес ножевые ранения двум одноклассницам и учительнице информатики, после чего осуществил поджог кабинета и попытался убить себя, однако этого сделать не удалось. Артем планировал преступление за год до случившегося. Выяснилось, что он плотно интересовался историей бойни в школе «Колумбайн».

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