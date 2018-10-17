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Порошенко заявил о планах закрепить в Конституции курс Украины в НАТО
17 октября во время встречи с председателем Парламентской Ассамблеи НАТО Расой Юкнявичене Петр Порошенко сообщил о своей инициативе закрепить в Конституции стратегический курс Украины на приобретение полноправного членства в НАТО.
«Надеюсь, что Ассамблея будет предоставлять приоритетное внимание вопросам дальнейшего углубления партнерства с Украиной в рамках политики открытых дверей Альянса», — подчеркнул глава государства.
Ранее президент Украины заявлял в эфире CNN: «В 2013 году трансатлантическую интеграцию Украины, вступление в НАТО поддерживало 16% украинцев. Сейчас это больше 54%».
Напомним, украинская армия приняла участие в одних из крупнейших в истории НАТО стратегическо-военных учений «Trident Juncture 2018», которые начались в Норвегии 25 октября.
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