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Принято важное решение по стоимости газа для населения
Кабинет Министров на заседании 17 октября принял решение о продлении до 27 октября 2018 года действия специальных обязательств для Национальной акционерной компании (НАК) «Нафтогаз Украины». Тем самым сохраняется действующая цена на газ для населения и бюджетных организаций. Об этом информирует РБК-Украина.
Соответствующие изменения внесены в постановление правительства от 22 марта 2017 года № 187 «Об утверждении положения о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа» с изменениями, внесенными 28 сентября 2018 года.
В настоящее время природный газ поставляют потребителям по цене 4942 гривен за тысячу куб м (без учета НДС).
Повышение цен на газ является обязательством Украины перед МВФ, с которой наша страна договаривается о новом кредите. На данный момент с Фондом достигнута договоренность о поэтапном повышении тарифов. В т.ч. первый этап намечен на период с 18 октября по 1 ноября — цены повысятся на 23%.
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