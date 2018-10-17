Оккупанты нашли колонию для несломленного украинского активиста Балуха

Украина

Незаконно осужденный в Крыму украинский активист Владимир Балух будет отбывать наказание в Керченской колонии. Об этом Крым.Реалии сообщил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз.

По его словам, этапировать Балуха в Керчь планируется в четверг, 18 октября.

Тем не менее официального подтверждения от российских оккупантов Крыма пока не поступало.

Крымский фермер Владимир Балух был задержан сотрудниками ФСБ России в декабре 2016 года по обвинению в хранении боеприпасов. Однако на самом деле проукраинский активист стал жертвой репрессий за флаг Украины, вывешенный во дворе его дома.

Раздольнынеский районный суд приговорил активиста к 5 годам колонии, однако «Верховный суд Крыма» частично смягчил приговор Балуха — на сегодня он должен отбыть в колонии 4 года и 11 месяцев. В знак протеста против незаконного приговора украинец голодал в течение почти 200 дней.



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