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Оккупанты нашли колонию для несломленного украинского активиста Балуха
Незаконно осужденный в Крыму украинский активист Владимир Балух будет отбывать наказание в Керченской колонии. Об этом Крым.Реалии сообщил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз.
По его словам, этапировать Балуха в Керчь планируется в четверг, 18 октября.
Тем не менее официального подтверждения от российских оккупантов Крыма пока не поступало.
Крымский фермер Владимир Балух был задержан сотрудниками ФСБ России в декабре 2016 года по обвинению в хранении боеприпасов. Однако на самом деле проукраинский активист стал жертвой репрессий за флаг Украины, вывешенный во дворе его дома.
Раздольнынеский районный суд приговорил активиста к 5 годам колонии, однако «Верховный суд Крыма» частично смягчил приговор Балуха — на сегодня он должен отбыть в колонии 4 года и 11 месяцев. В знак протеста против незаконного приговора украинец голодал в течение почти 200 дней.
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