Дикая жестокость: в Австралии собаки загрызли 58 пингвинов

Мир

Власти Австралии начали расследование в связи с гибелью 58 пингвинов в Тасмании. Предполагается, что птицы стали жертвами нападения собак, сообщает КП со ссылкой на издание The Australian.

За последнее время это уже второе нападение на тасманских пингвинов.

«Существует явная потребность в повышении ответственности владельцев собак за действия своих питомцев… Если для этого придется ввести штрафы в размере тысяч долларов, то пусть так оно и будет. Это, безусловно, заставило бы других владельцев собак дважды подумать перед тем, как отпускать своих питомцев на прогулку ночью», — заявил представитель организации BirdLife Tasmania Эрик Вулер.

По его словам, у пингвинов скоро начнется сезон размножения, а они подвергаются атакам собак.

По словам Вулера, власти страны намерены жестко предупредить владельцев собак о необходимости брать на себя ответственность за своих животных в любое время, так как собаки могут нанести большой урон колонии пингвинов.

Напомним, что в Австралии построили стену с целью спасения кенгуру от котов. Сумчатые животные оказались под постоянной угрозой местных бездомных котов. Для их спасения местные власти построили специальную стену, длина которой составила 44 километра.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», огромный айсберг стал причиной гибели 150 тысяч пингвинов в Антарктиде.

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