Происшествия

В Одессе вспыхнул масштабный пожар: фото и видео с места ЧП

В Одессе на побережье моря сгорели 16 пляжных домиков для отдыха, а также здание администратора. Всего выгорело 600 квадратных метров площади.

Как сообщил заместитель начальника Главного управления по реагированию на чрезвычайные ситуации и применения сил Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области Александр Крицкий, тушение пожара длилось около 2 часов, сообщает «Радио Свобода».

«Пожарно-спасательные подразделения работали в сложных условиях. Сложность тушения пожара была обусловлена сильным порывистым ветром и отсутствием противопожарных разрывов между сооружениями. Также сложность была обусловлена отсутствием подъездов к месту пожара», — рассказал Крицкий.

По его словам, пожарные автоцистерны удалось установить только на расстоянии от 200 до 300 метров непосредственно от места пожара. Окончательные причины пожара еще неизвестны, вероятная причина — неосторожное обращение с огнем в одном из домиков.

К счастью, пострадавших и погибших не было. В тушении пожара принимали участие 18 единиц техники и 84 человека личного состава.

Как писали «ФАКТЫ», недавно в Одессе произошел еще один большой пожар. Так, в ночь на 7 октября, в Суворовском районе Одессы вспыхнул сильный пожар на автостоянке. Огнем было уничтожено пять и повреждены еще три автомобиля на общей площади 50 квадратных метров.

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