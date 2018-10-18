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В Одессе вспыхнул масштабный пожар: фото и видео с места ЧП
В Одессе на побережье моря сгорели 16 пляжных домиков для отдыха, а также здание администратора. Всего выгорело 600 квадратных метров площади.
Как сообщил заместитель начальника Главного управления по реагированию на чрезвычайные ситуации и применения сил Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области Александр Крицкий, тушение пожара длилось около 2 часов, сообщает «Радио Свобода».
«Пожарно-спасательные подразделения работали в сложных условиях. Сложность тушения пожара была обусловлена сильным порывистым ветром и отсутствием противопожарных разрывов между сооружениями. Также сложность была обусловлена отсутствием подъездов к месту пожара», — рассказал Крицкий.
По его словам, пожарные автоцистерны удалось установить только на расстоянии от 200 до 300 метров непосредственно от места пожара. Окончательные причины пожара еще неизвестны, вероятная причина — неосторожное обращение с огнем в одном из домиков.
К счастью, пострадавших и погибших не было. В тушении пожара принимали участие 18 единиц техники и 84 человека личного состава.
Как писали «ФАКТЫ», недавно в Одессе произошел еще один большой пожар. Так, в ночь на 7 октября, в Суворовском районе Одессы вспыхнул сильный пожар на автостоянке. Огнем было уничтожено пять и повреждены еще три автомобиля на общей площади 50 квадратных метров.
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