Шоу-бизнес

Дэвид Бекхэм признался, что его брак с Викторией — это "тяжелая работа"

В интервью австралийскому телевидению бывший британский футболист Дэвид Бекхэм признался, что его брак с дизайнером Викторией — «это всегда тяжелая работа». И что с годами она становится «все сложнее». Как пишет издание Daily Mail, беседа с журналистами прошла на фоне непрекращающихся слухов о том, что пара находится на грани развода. Есть, впрочем сообщения, что Бекхэмы решили уладить свои разногласия путем расширения семейства.

Дэвид Бекхэм и бывшая участница группы Spice Girls Виктория Адамс поженились в 1999 году после двух лет знакомства. У них трое сыновей (19-летний Бруклин, 16-летний Ромео и 13-летний Крус) и семилетняя дочь Харпер, и они считаются образцово-показательной звездной семьей.

Ранее Виктория Бекхэм в интервью журналу Vogue рассказала, что они с мужем оба понимают, что «вместе они сильнее, чем по одиночке». И привыкли игнорировать разные нелепые слухи. «Мы уважаем семейные связи — и в этом ключ к успеху», — сказала она о своем браке.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Дэвид и Виктория Бекхэм продали дом за 33 миллиона долларов.





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