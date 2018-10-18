Спорт

Еще одна награда в копилку Украины на Юношеских олимпийских играх (фото)

Предпоследний соревновательный день на Юношеских олимпийских играх, проходящих в Буэнос-Айресе, принес украинским спортсменам очередные награды.

«Серебро» завоевал боксер 18-летний Тарас Бондарчук (на фото в заголовке справа). Украинец, становившийся серебряным призером юношеского чемпионата Европы 2018 года, на пути к финалу по очкам победил Касиба Хантера Мердок-Маккиха из Новой Зеландии и египтянина Марвана Мамдуха Мохамеда Мадболи, но в решающем поединке также по очкам уступил Атичаю Пхоэмсапу из Таиланда.

Награду в смешанных парах, которые не учитываются в общем рейтинге, выиграла София Лыскун. Следом за серебряной медалью на 10-метровой вышке наша спортсменка завоевала «бронзу» в паре с россиянином Русланом Терновым.

Таким образом, с 17 наградами в своем активе (5 золотых, 6 серебряных, 6 бронзовых) украинские спортсмены занимают десятое место в медальном зачете. Недосягаемыми остаются россияне (56 медалей, из которых 28 — золотых), следом за ними расположились китайцы (36/18) и японцы (38/15).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинцы завоевали 16-ю медаль на Юношеских олимпийских играх.

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