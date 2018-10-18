Происшествия

Вблизи места добычи янтаря люди в балаклавах напали на полицейских: первые детали

Утром в четверг, 18 октября, в селе Кухтоская Воля Заречненского района Ровенской области произошел конфликт между людьми в балаклавах и сотрудниками полиции.

Об этом «ФАКТАМ» рассказали в областном Главке Нацполиции.

— Есть факт сопротивления сотрудникам полиции. Инцидент внесен в Единый реестр досудебных расследований по ст. 342 ч.2 (сопротивление сотруднику правоохранительных органов при исполнении служебных обязанностей — ред.). Во время отработки территории представителями Оперативного штаба по борьбе с незаконной добычей янтаря вместе с полицейскими их заблокировали около 180−200 людей в балаклавах. Правоохранителям перегородили дорогу, — сообщил изданию спикер областной полиции Антон Крук.

На уточняющий вопрос «ФАКТОВ», он подчеркнул, что всего повредили три автомобиля полиции. При этом численное преимущество было на стороне людей в балаклавах, поскольку всего в двух группах силовиков было 16 человек. На место событий выехал замначальника областной полиции.

Как сообщали «ФАКТЫ», это далеко не первый конфликт между старателями янтаря и полицейскими. Отметим, что добыча янтаря в Украине незаконна. В Ровенской, Волынской и Житомирской областях люди массово добывают янтарь, используя помпы, нанося серьезный вред экологии.

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