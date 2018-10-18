Леся Никитюк стала певицей

Шоу-бизнес

Известная телеведущая, участница шоу «Танці з зірками» Леся Никитюк может сменить профессию. Любимица публики взяла уроки вокала и осталась очень довольна своими достижениями. Леся призналась в Instagram, что во время мастер-класса «педагог позвонил Джамале и сказал уволить весь её бэк-вокал».

Напомним, Леся Никитюк в шоу «Танці з зірками» не раз оказывалась в зоне риска, получая низкие оценки судей, но каждый раз пару от вылета спасали телезрители. На проекте телеведущей приходится не просто. На прошлой неделе она заболела, а во время прямого эфира узнала, что ушел из жизни ее родной дядя. Тем не менее, Леся вышла на паркет в комедийном образе.

Напомним, Леся Никитюк является ведущей программы о путешествиях «Орел и решка». Как она ранее рассказывала в интервью «ФАКТАМ», чувство юмора она унаследовала от бабушки.

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