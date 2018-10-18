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Нападение на полицейских возле мест добычи янтаря: появились подробности и фото
В четверг, 18 октября, в Ровенской области в местах незаконной добычи янтаря произошла стычка между полицией и группой неизвестных в балаклавах.
Инцидент случился около семи часов утра в селе Кухотская Воля Заречненского района. Как сообщили в полиции региона, патруль объезжал места карьеров, где добывают «солнечный камень». В это время неизвестные примерно 200 человек в балаклавах и с палками в руках заблокировали проезд автомобилей, дергали полицейских за форменную одежду, бросали камни повредили три служебных автомобиля.
В итоге полиции все же удалось прекратить конфликт. И по предварительной информации, во время столкновения силовики телесных повреждений не получили, оружие не применяли.
Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства уголовного преступления и лиц, причастных к его совершению.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что вблизи места добычи янтаря люди в балаклавах напали на полицейских. При этом численное преимущество было на стороне людей в балаклавах, поскольку всего в двух группах силовиков было 16 человек.
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