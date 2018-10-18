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Рианна дала мастер-класс по макияжу, который стал хитом YouTube (видео)
Американская певица барбадосского происхождения Рианна, считающаяся одной из мировых икон стиля, опубликовала на YouTube видеоролик, в котором дала мастер-класс по макияжу.
30-летняя звезда пользовалась косметикой собственного косметического бренда Fenty Beauty — из ее новой коллекции #CHILLOWT. С помощью оттенков «ледяных цветов» поп-дива продемонстрировала, как превратиться в Снежную королеву. При этом певица порекомендовала особенно смелым модницам нанести шиммер (средство для придания коже эффекта загадочного мерцания) не только на скулы, но еще и на уши.
Видео стало настоящим хитом, собрав за два дня почти 300 тысяч просмотров и около полутора тысяч комментариев. Рианна пообещала, что теперь будет давать мастер-классы регулярно.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, какой макияж делает женщину моложе.
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