Стиль жизни

Рианна дала мастер-класс по макияжу, который стал хитом YouTube (видео)

Американская певица барбадосского происхождения Рианна, считающаяся одной из мировых икон стиля, опубликовала на YouTube видеоролик, в котором дала мастер-класс по макияжу.

30-летняя звезда пользовалась косметикой собственного косметического бренда Fenty Beauty — из ее новой коллекции #CHILLOWT. С помощью оттенков «ледяных цветов» поп-дива продемонстрировала, как превратиться в Снежную королеву. При этом певица порекомендовала особенно смелым модницам нанести шиммер (средство для придания коже эффекта загадочного мерцания) не только на скулы, но еще и на уши.

Видео стало настоящим хитом, собрав за два дня почти 300 тысяч просмотров и около полутора тысяч комментариев. Рианна пообещала, что теперь будет давать мастер-классы регулярно.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, какой макияж делает женщину моложе.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter