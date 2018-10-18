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«Сильная» Россия посадила за четыре года оккупации сотню «террористов», но из Керчи устроила Беслан

В соцсетях продолжают обсуждать керченскую бойню, когда, по версии российских силовиков, убийца-одиночка — студент Керченского политехнического колледжа, сторонник русского мира Росляков, — расстрелял и взорвал десятки студентов и преподавателей и в итоге застрелился сам. Беда, равной которой крымчане до сих пор не знали.

«В Крыму всё было. Заказные убийства, бандитские разборки в барах, взрывные устройства под автомобилями в 1990-х. Терроризма не было, — пишет крымско-татарский журналист Осман Пашаев в Facebook. — В 1998-м убили вице-премьера Сафонцева, в 1994-м — депутата Эскендера Меметова, во времена Януковича — нескольких мэров прибрежных поселков. Но никогда не было терроризма в его сегодняшнем понимании в СМИ, когда непонятно почему теракт, но распространяется тотальный страх, так как погибли случайные люди.

Было массовое возвращение крымских татар и нагнетание пророссийскими властями Крыма конфликтов. Но терроризма не было.

А теперь Крым захватила сильная Россия. Отловила и посадила за четыре года оккупации под сотню «террористов». Провела обыски у тысяч потенциальных «террористов». Прослушивается и сканируется все — телефоны, соцсети, разговоры на кухнях. Людей сажают за посты в соцсетях украинских времен. Стукач на стукаче стоит, сидит, лежит и Олегами Крючковыми погоняет. В каждом селе информаторы ФСБ. Джанкой, кажется, вдвое возрос по населению из-за завезенных службистов. В каждой более-менее крупной организации работают гэбисты. А из Керчи устроили Беслан".

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что теракт в Керчи мог быть организован российскими спецслужбами, чтобы обвинить в этом Украину. Такое мнение высказал полковник запаса, бывший офицер оперативного управления Генштаба ВСУ Олег Жданов.

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