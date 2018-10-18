В Киеве простились с легендой «Динамо» Олегом Базилевичем: эксклюзивные фото

Спорт

В четверг, 18 октября, в Киеве, в Олимпийском дворике НСК «Олимпийский», прошли гражданская панихида и прощание с прославленным футболистом, тренером «Динамо», «Черноморца» и «Шахтера» Олегом Петровичем Базилевичем, скончавшимся на 81-м году жизни после продолжительной борьбы с болезнью Паркинсона.

На церемонии прощания побывал корреспондент «ФАКТОВ».

Отдать дань уважения и проводить в последний путь легендарного тренера пришли многие футбольные звезды — как те, с кем Петрович в свое время выходил на поле, так и те, кто играл под руководством знаменитого тренерского тандема Лобановский — Базилевич. Присутствовали братья Григорий и Игорь Суркисы, первая команда «Динамо» практически в полном составе вместе с Александром Хацкевичем и его тренерским штабом, воспитанники динамовской ДЮФШ имени Валерия Лобановского. Красивое музыкальное оформление обеспечивал украинский композитор и пианист, обладатель Голливудской премии импровизаторов Евгений Хмара.

Похоронят Олега Базилевича на Байковом кладбище, на участке 42а.

Ранее «ФАКТЫ» публиковали самые яркие моменты воспоминаний легендарного футболиста и тренера.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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