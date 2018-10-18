Мир

После взрыва в Керчи в ФСБ заявили, что хотят полностью контролировать интернет

После кровавого террористического акта в аннексированной Керчи ФСБ России выступила с прогнозируемым предложением о передаче киберпространства под контроль спецслужб. Это мотивировано необходимостью «гарантировать должный уровень безопасности», заявил первый заместитель директора ФСБ РФ Сергей Смирнов.

По его словам, «для профессионалов это было очевидно уже давно».

По информации Интерфакса, на совещании в Бишкеке первый заместитель директора ФСБ подчеркнул, что без полного контроля киберпространства невозможно успешно противостоять современным террористическим угрозам.

Впрочем, Смирнов тут же уточнил, что под постоянный мониторинг в интернете должны подпадать «только проблемы, связанные с терроризмом или с экстремизмом или с организованной преступностью».

Напомним, в последние годы Россия сама оказалась в центре нескольких международных киберскандалов, когда ее агенты пытались получить доступ к данным с ограниченным доступом.

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