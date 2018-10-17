Происшествия

Кровавая бойня в Керчи: что известно на данный момент

Около полудня 17 октября в городе Керчь в оккупированном Россией Крыму прогремел взрыв в местном политехническом техникуме. По последним данным, погибло 18 человек, десятки получили ранения.

Первоначально возможной причиной случившегося называли взрыв газа в столовой техникума, но в пресс-службе «Крымгазсети» заявили, что здание не было газифицировано. При этом в предприятии не исключили, что в учебном заведении могли пользоваться баллонами с природным газом.

Однако позже российские силовики заговорили о том, что причиной случившегося мог стать теракт. По некоторым данным, взрыв прогремел после того, как неизвестный забросил в окно столовой техникума бутылку с зажигательной смесью.

15:50. Очевидцы теракта рассказали «ФАКТАМ», что взрыв произошел в столовой, а люди с автоматами расстреливали всех, кого видели.

15:32. Дело переквалифицировали со статьи «Теракт» на статью «Убийство», заявили в следственном комитете России

15:11. Оккупанты заявили, что организатором теракта был ученик техникума Владислав Росляков 2000 г. р. Он покончил жизнь самоубийством.

В то же время, как сообщает «Керчь. ФМ», перед взрывом очевидцы случившегося слышали стрельбу в помещении техникума. При этом люди уверяют, что неизвестные ходили по кабинетам и стреляли в учеников уже после взрыва.

Поисками возможных террористов занялись сотрудники ФСБ, прибывшие на место ЧП. Силовики разыскивают молодого человека с белыми волосами средней длины, который мог быть одет в зеленую куртку с капюшоном и светлые джинсы.

На помощь сотрудникам ФСБ прибыли российские военные, которые заблокировали БТРами территорию, прилегающую к техникуму, и ведут фильтрационные мероприятия.

К двум часам дня среды, 17 октября, появилась первая официальная версия случившегося: взрыв неустановленного взрывного устройства. Об этом российским СМИ заявили в Национальном антитеррористическом комитете РФ. При этом в ведомстве добавили, что сейчас (по состоянию на 14:30 по киевскому времени) техникуме ведутся работы по предотвращению повторных подрывов.

После взрыва сотрудники техникума обзвонили всех родителей и сказали забрать детей из школ и детских садов. Однако попасть в некоторые из учебных заведений было довольно проблематично: двери закрыты, а на входе дежурят полицейские, проверяющие всех родителей.

«ФАКТЫ» продолжают следить за ситуацией в Керчи.

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