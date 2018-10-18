Шоу-бизнес

Частный самолет, личный повар и комната для медитации: что Стинг вписал в райдер перед концертом в Киеве

Знаменитый британский музыкант Стинг, который прошлой осенью посетил Киев, снова едет в Украину. Он выступит в столичном Дворце спорта 14 ноября. На этот раз певец приедет в Киев не один, а в компании своего друга — ямайского регги-исполнителя Шэгги. Вместе музыканты представят альбом «44/876» и свои лучшие хиты. Выступление станет единственным украинским концертом Стинга в рамках его мирового турне. После этого тура знаменитый музыкант планирует взять паузу в несколько лет и уделить время семье.

Стинг потребовал от киевских организаторов, чтобы перед сценой не было VIP-зоны. Артисты хотят быть как можно ближе к своим зрителям.

«Одно из главных пожеланий Стинга на этом концерте — видеть со сцены лица своих поклонников. Он действительно хочет петь с ними, танцевать с залом и под зажигательное регги вместе создавать positive vibes. Поэтому менеджмент Стинга заранее попросил нас проследить, чтобы никаких диванов, столов и прочих „богемных“ проявлений в непосредственной близости к сцене на концерте не было», — рассказал промоутер киевского концерта Владимир Бурцев.

Для подготовки концерта в Киев прибудет команда в составе 30 человек. Все оборудование, включая пульты, колонки и даже микрофоны привезут из Лондона. Настраиваться на концерт Стинг будет при помощи медитации. Его гримерку специально подготовят к этому — стены покроют темной тканью, чтобы исполнителя ничего не отвлекало от погружения в себя.

Шэгги и Стинг прилетят в Киев на личном самолете. С ними будет и персональный повар Тетушка Чарли, которая сопровождает певца во всех его путешествиях. Свои блюда Чарли всегда готовит только из местных продуктов, поэтому у поклонников певца есть все шансы встретиться с поваром на одном из киевских рынков.

В программе концерта заявлены композиции из совместного альбома музыкантов «44/876» и абсолютные хиты исполнителей, как Englishman in New.

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